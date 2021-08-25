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أسهم السفر الأوروبية ترتفع للجلسة الرابع على التوالي

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أسهم السفر الأوروبية ترتفع للجلسة الرابع على التوالي

"ستوكس 600" الأوروبي منخفض عن ذروته بأقل من 1%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وصعدت أسهم السفر لليوم الرابع على التوالي، بينما تحركت الأسواق عالميا داخل نطاق ضيق قبل تحديث للسياسة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نهاية الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بعد إغلاق قياسي لوول ستريت. ويقل المؤشر الأوروبي عن ذروته بأقل من 1%.

وكسبت أسهم السفر والترفيه 0.7% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

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ومن المتوقع أن تُظهر بيانات معهد إيفو الألماني تراجعا آخر لثقة الشركات في أغسطس/آب بعد هبوط غير متوقع في يوليو تموز بسبب مخاوف بشأن تزايد إصابات كوفيد-19 ومشاكل سلاسل التوريد.

ونزل سهم شركة الكتا السويدية لمعدات العلاج الإشعاعي 6.4% بعدما ذكرت أنها ترتب لسلسلة توريد أعلى كفاءة والتكاليف المترتبة على ذلك بعد أن هوت الأرباح في ثلاثة أشهر حتى نهاية يوليو/تموز.

وهبط سهم دليفرو لتوصيل الأغذية البريطانية 1.8% بينما ارتفع سهم شركة متاجر البقالة موريسونز بعد أنباء عن انضمامها المرتقب للمؤشر فايننشال تايمز 100 القيادي البريطاني.

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