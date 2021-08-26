أمان للخدمات المالية تصدر سندات توريق بـ585 مليون جنيه

نجح تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، بصفتهم المستشارين الماليين وضامني التغطية، في إتمام عملية إصدار سندات توريق بلغت قيمتها 585 مليون جنيه لصالح شركة "أمان" للخدمات المالية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن البنك حريص على التوسع في أدوات الدين غير المصرفية، مؤكداً أن مصرفه يبذل الجهد والعناية اللازمة لتلبية احتياجات عملاء البنك في مختلف القطاعات التي تؤثر بالإيجاب على عجلة الاقتصاد القومي من خلال توفير خدمات الاستشارات المالية بمختلف أنواعها، و التي تتوافق مع احتياجات كل قطاع، بالإضافة إلى توفير كافة المنتجات المالية بشكل خاص المنتجات المالية غير المصرفية تدعيما لسوق السندات ومساندة من القطاع المصرفي لخطط الدولة لدعم المشروعات التنموية.

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وأشاد "أبو الفتوح" بالجهود المبذولة من جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في إدارة عملية الاكتتاب، بالإضافة إلى التعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.

وأشار الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إلى أنه سيتم توجيه حصيلة هذا الإصدار لتمويل أنشطة الشركة وتوسعاتها المستقبلية.

وأوضح أن حصة المشاركة بلغت 292.5 مليون جنيه لكل من البنكين، وسبق للبنك الأهلي تقديم خدمات الاستشارات المالية والاكتتاب في 8 عمليات لأدوات دين غير مصرفية لعدة شركات خلال العام المالي 2020 / 2021، والتي بلغت حصة البنك فيها نحو 3.2 مليار جنيه، وهي الخدمات التي حققت نجاحا ملحوظا عقب إطلاقها.

وقال إن هذا الإصدار البالغ قيمته 585 مليون جنيه مقسم إلى 5 شرائح قدرها 175.5 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 6 أشهر، و146.3 مليون جنيه للشريحة الثانية ومدتها 9 أشهر، و81.9 مليون جنيه للشريحة الثالثة ومدتها 12 شهراً، و146.3 مليون جنيه للشريحة الرابعة ومدتها 36 شهراً و35 مليون جنيه للشريحة الخامسة ومدتها 60 شهراً.