الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تصاعد المخاوف من كورونا

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت وسط ارتفاع حالات كوفيد-19، في حين يساور المستثمرون قلق بشأن السياسة النقدية الأميركية قبل مؤتمر جاكسون هول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدرت أسهم التعدين وأسهم السفر والترفيه القطاعات الخاسرة.

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كانت خسائر ستوكس 600 قد ازدادت تفاقما لفترة وجيزة قبل الإغلاق، مقتفيا أثر هبوط الأسهم الأميركية بعد أن تأثرت المعنويات بسبب انفجار في كابول.

وأدى ترقب قمة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي غدا الجمعة إلى إبقاء المستثمرين في حالة حذر، إذ من المحتمل أن يقدم خطاب رئيسه جيروم باول تلميحات حول خطط البنك المركزي لتقليص حجم برنامج التحفيز الضخم.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت مع اقتراب سبتمبر/ أيلول، إذ صاروا أكثر ترددا في الشراء في ظل تسارع التضخم وتزايد حالات كوفيد-19.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن معنويات الشركات في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب.

وانخفض المؤشر داكس للأسهم القيادية الألمانية 0.4 %، مسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق في أسبوع، في حين انخفض المؤشران فايننشال تايمز 100 في بريطانيا وكاك 40 الفرنسي 0.4 % و0.2% على الترتيب.