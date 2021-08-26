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نهاية فترة شراء أسهم الخزينة في "البنك السعودي للاستثمار".. اليوم

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البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

نهاية فترة شراء أسهم الخزينة في "البنك السعودي للاستثمار".. اليوم

العملية تأتي بهدف دعم المركز المالي

دبي - العربية.نت

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تنتهي اليوم الخميس، فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة، لشراء أسهم الخزينة في البنك السعودي للاستثمار، البالغة (74,995,210) سهم بسعر يبلغ (13.5) ريال للسهم الواحد.

وبدأ البنك يوم 16 أغسطس 2021، فترة الاكتتاب لتداول حقوق أولوية وشراء أسهم الخزينة، والتي انتهت الاثنين الماضي.

تأتي العملية بهدف دعم مركز البنك المالي، حيث سيقوم البنك باستخدام متحصلات الطرح لتعزيز مركزه المالي وقاعدة البنك الرأسمالية.

البنك السعودي للاستثمار .. كيف ستتم عملية حقوق الأولوية؟ آراء البنك السعودي للاستثمار .. كيف ستتم عملية حقوق الأولوية؟

وذكر البنك في بيان سابق، أن الطرح سيسهم في رفع نسبة السيولة لدى البنك وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية. ويمكن شراء الأسهم خلال فترتي التداول والاكتتاب.

وكانت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" (المستشار المالي ومدير عملية الشراء) وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية (المستشار المالي) أعلنتا، أن الجهات المالية قد أتمت استعداداتها لطرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار، وأنها تعمل على تسخير الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمستثمرين المستحقين إجراء عملية الشراء عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الشراء.

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