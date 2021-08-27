أسهم أوروبا تتراجع قبيل كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تقدم تلميحات بشأن الجدول الزمني لإبطاء برنامجه لشراء السندات.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في التعاملات المبكرة، فيما تصدر الانخفاضات قطاعا السفر والترفيه والبنوك بعد أن حققا مكاسب خلال معظم الأسبوع.

مادة اعلانية

يركز المستثمرون بشكل مباشر على كلمة باول في ندوة جاكسون هول المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، بعد دعوات جديدة لتقليص مبكر للتحفيز من جانب عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي، الذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية ما تسبب في اضطراب المستثمرين.

الأسهم الأوروبية والأميركية قرب مستويات قياسية، لكن المخاوف حيال متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا وتباطؤ الزخم الاقتصادي والتقليص التدريجي للتحفيز، يضغطون على معنويات المستثمرين في الآونة الأخيرة.

وكشف مسح أن ثقة المستهلكين الفرنسيين تراجعت قليلا في أغسطس، مما دفع مؤشر كاك 40 للأسهم القيادية بالبلاد للانخفاض 0.3%.

ونزل سهم جست إيت تيك أواي.كوم، التي تملك جرب هاب، 2.3%، بعد أن وافق مجلس مدينة نيويورك على تشريع للترخيص لتطبيقات توصيل الطعام، ووضع سقف دائم للعمولات التي تستطيع الحصول عليها من المطاعم.