.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تتراجع قبيل كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع قبيل كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد تقدم تلميحات بشأن الجدول الزمني لإبطاء برنامجه لشراء السندات.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في التعاملات المبكرة، فيما تصدر الانخفاضات قطاعا السفر والترفيه والبنوك بعد أن حققا مكاسب خلال معظم الأسبوع.

يركز المستثمرون بشكل مباشر على كلمة باول في ندوة جاكسون هول المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، بعد دعوات جديدة لتقليص مبكر للتحفيز من جانب عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي، الذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية ما تسبب في اضطراب المستثمرين.

البحث عن ملاذ آمن يعيد الذهب لمستويات 1800 دولار أسواق المال سعر الذهب البحث عن ملاذ آمن يعيد الذهب لمستويات 1800 دولار

الأسهم الأوروبية والأميركية قرب مستويات قياسية، لكن المخاوف حيال متحور دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا وتباطؤ الزخم الاقتصادي والتقليص التدريجي للتحفيز، يضغطون على معنويات المستثمرين في الآونة الأخيرة.

وكشف مسح أن ثقة المستهلكين الفرنسيين تراجعت قليلا في أغسطس، مما دفع مؤشر كاك 40 للأسهم القيادية بالبلاد للانخفاض 0.3%.

ونزل سهم جست إيت تيك أواي.كوم، التي تملك جرب هاب، 2.3%، بعد أن وافق مجلس مدينة نيويورك على تشريع للترخيص لتطبيقات توصيل الطعام، ووضع سقف دائم للعمولات التي تستطيع الحصول عليها من المطاعم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين.. كيف تستيقظ صباحا؟ ما تشعر به يؤشر لنقص هذا الفيتامين..
تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون تحدٍ جديد وخطير يجتاح شبكات التواصل.. وأطباء يحذرون
الأكثر قراءة
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل
عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون
قبل أن تذهب
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
اكتشف المزيد