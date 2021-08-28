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الدولار يهبط بعد ميل باول للتيسير.. متى ستبدأ أسعار الفائدة بالصعود؟

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
وول ستريت

الدولار يهبط بعد ميل باول للتيسير.. متى ستبدأ أسعار الفائدة بالصعود؟

انخفاض مؤشر أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات

نيويورك - رويترز

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انخفض الدولار الجمعة بعد أن اعتبرت السوق أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان مائلا للتيسير، حتى عندما أشار إلى أن الدعم الهائل للبنك المركزي الأميركي للاقتصاد قد يبدأ تقليصه بحلول نهاية العام.

قال باول إنه كان هناك تقدم واضح نحو التوظيف الكامل، وإنه يرى أنه إذا تطور الاقتصاد الأميركي على نطاق واسع كما كان متوقعا "فقد يكون من المناسب البدء في خفض وتيرة شراء الأصول هذا العام".

لكن باول قال في مؤتمر جاكسون هول السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقيت ووتيرة التقليص التدريجي ينبغي ألا يُنظر إليهما على أنهما إشارة إلى متى ستبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، وهي رسالة ينظر إليها السوق على أنها متشائمة لأنها ستبقي الائتمان رخيصا.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.42% إلى 92.6540. وارتفع اليورو 0.39% إلى 1.1797 دولار، فيما ارتفع الين 0.23% إلى 109.8200 دولار.

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