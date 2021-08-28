الهند قد تبدأ تجارب الروبية الرقمية.. مع توخي الحذر الشديد لهذا السبب

قال محافظ البنك المركزي في الهند شاكتيكانتا داس إن بنك الاحتياطي الهندي قد يطلق أول برامجه التجريبية للعملة الرقمية بحلول شهر ديسمبر.

وتستكشف البنوك المركزية، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين وأوروبا والمملكة المتحدة، العملات الرقمية التي تصدرها، إما للمقرضين التجاريين أو للجمهور مباشرة.

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ويطلق عليها العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، التي تمثل عملة قانونية في شكل رقمي، وهي في الأساس النسخة عبر الإنترنت من العملات الورقية الخاصة بكل منها.

وفي حالة الهند، تكون العملة الرقمية للبنك المركزي هي الروبية الرقمية. وقال داس: نحن نتوخى الحذر الشديد حيال ذلك، لأنه منتج جديد تمامًا، ليس فقط لبنك الاحتياطي الهندي، ولكن عالميًا.

ويدرس بنك الاحتياطي الهندي جوانب مختلفة من العملة الرقمية، بما في ذلك أمنها وتأثيرها في القطاع المالي ضمن الهند وكذلك كيفية تأثيرها في السياسة النقدية والعملة المتداولة، وفقًا لما قاله المحافظ.

وأضاف داس أن البنك المركزي يدرس أيضًا الاختيار بين وجود دفتر أستاذ مركزي للعملة الرقمية أو ما يسمى بتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.

ويشير دفتر الأستاذ الموزع إلى قاعدة بيانات رقمية تسمح للعديد من المشاركين بالوصول إلى المعاملات ومشاركتها وتسجيلها في وقت واحد. فيما يعني دفتر الأستاذ المركزي أن قاعدة البيانات مملوكة ومدارة من قبل كيان واحد – في هذه الحالة، البنك المركزي.

وقال داس: أعتقد أنه بحلول نهاية العام، يجب أن نكون قادرين لبدء تجاربنا الأولى. فيما قال نائبه في الشهر الماضي إن البنك المركزي يعمل باتجاه استراتيجية تنفيذ مرحلية للعملة الرقمية.