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بهذه الدولة.. يتلقون رواتبهم عبر "بيتكوين" وأول صراف آلي لها

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صراف آلي خاص ببيتكوين في السلفادور
صراف آلي خاص ببيتكوين في السلفادور
بيتكوين

بهذه الدولة.. يتلقون رواتبهم عبر "بيتكوين" وأول صراف آلي لها

تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية يتمدد في دول أميركا الوسطى

دبي - العربية.نت

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افتتحت أول ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة في هندوراس هذا الأسبوع، إذ عى داعمو بيتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تعتبر بيتكوين عملة قانونية.

تتيح الماكينة، والتي يطلق عليها محليا اسم "لا بتكوينيرا"، للمستخدمين الحصول على بيتكوين وإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية، وتم تثبيتها في برج إداري بالعاصمة تيجوسيجالبا من قبل شركة تي.جي.يو كونسلتنج جروب الهندوراسية.

وقاد خوان ماين (28 عاما) الرئيس التنفيذي لتي.جي.يو، الجهود المبذولة لإحضار أجهزة الصراف الآلي إلى هندوراس على أمل نشر ثقافة الأصول الافتراضية بين المواطنين من خلال التجربة المباشرة، بحسب "رويترز". وقال إنه حتى الآن، لا توجد طريقة آلية لشراء العملات المشفرة.

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وقال "كان عليك أن تفعل ذلك مع شخص آخر بشكل مباشر بأن تبحث عن شخص... مستعد للقيام بذلك، ومقابلته شخصيا مع حمل مبلغ ما من النقود، وهو أمر غير مريح وخطير للغاية نظرا للبيئة في هندوراس".

واليوم الجمعة، بلغت إيثريوم 3237 دولارا وسجلت بيتكوين 48140 دولارا. وإذا حظت الخدمة بالرواج، قال ماين إنه يأمل في تركيب المزيد من الوحدات.

ولإجراء عملية شراء، يتعين على المستخدم عمل مسح للهوية الرسمية وإدخال بيانات شخصية مثل رقم الهاتف.

وقال ماين إن العديد من مطوري البرمجيات في هندوراس يتلقون رواتبهم بالفعل بالعملات المشفرة، مضيفا أنه سيكون أيضا خيارا أقل تكلفة لإرسال التحويلات.

كان الكونجرس في السلفادور قد وافق في يونيو حزيران على اقتراح من الرئيس نيب بوكيلي لجعل البلاد أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين عملة قانونية.

وفي دولة أخرى بالمنطقة، قدم مشرعون في بنما مشاريع قوانين تنظم استخدام بيتكوين مع اعتبارها عملة قانونية.

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