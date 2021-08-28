بورصة أبوظبي تخفض عمولات التداول 50% وستزيد مدته ساعة

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم السبت، إنها ستخفض عمولات التداول 50% وإنها ستمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءا من الثالث من أكتوبر /تشرين الأول.

وأضافت إدارة السوق في بيان أن رسوم التداول ستخفض إلى 0.025% من 0.05% اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.

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وقالت البورصة إن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.

ومنذ مطلع العام الحالي، تسجل سوق أبوظبي، أداء قياسيا مرتفعاً، مع مواصلة عدد من المؤثرات في دعم السوق أبرزها صعود أسهم شركات أعلنت عن مشاريع أو نتائج مالية قوية.

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي أغلقت الأسهم في أبوظبي، عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتنامي مكاسب سهم العالمية القابضة بعد أن أعلنت المجموعة أرقاما قوية للنصف الأول من العام في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.5%.

وربح سهم العالمية القابضة نحو 10% خلال أسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

تبلغ القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر يونيو/حزيران، مما يجعلها أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي من حيث القيمة، بعد طرح أولي لألفاظبي التي تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45% وهي شركة أخرى دعم طرحها في السوق الأداء القوي للمؤشراته، بجانب زيادة أرباح شركات كبرى أخرى مثل الدار العقارية.