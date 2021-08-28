سهم إنترا يقود المكاسب.. بورصات أوروبا تغلق مرتفعة بدعم التيسير الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة بعدما لم يبدِ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أي إشارات على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض برنامج التحفيز الضخم، في حين قاد سهم إنترا النرويجية أسهم العقارات للصعود، بعد أن استحوذت شركة كبيرة على حصة في الشركة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4% مع ارتفاع أسهم التعدين 1.9% فيما ارتفعت أسهم العقارات 1.5%.

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وساعدت مكاسب اليوم ستوكس 600 على إنهاء الأسبوع بارتفاع 0.8% بعد استقراره لعدة أيام. وكانت الأسهم المرتبطة بالسلع هي الأفضل أداء خال الأسبوع، إذ تعافت من خسائرها الحادة.

وكان سهم إنترا الأفضل أداء على ستوكس 600، إذ ارتفع 4.6% غلى خلفية شراء نظيرتها كاستيلوم 11.8% من أسهم الشركة من صندوق التقاعد الحكومي في النرويج.

وزاد ستوكس 600 مكاسبه بعد إعلان باول الذي كان مرتقبا، والذي طمأن المستثمرين بأن البرامج التي أغرقت الأسواق بالسيولة خلال العام الماضي ستظل قائمة في الوقت الحالي.