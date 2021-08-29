الاستثمارات الوطنية الكويتية تطلق خدمة صانع السوق

أطلقت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، خدمة صانع السوق، بغرض توفير السيولة للشركة التي تقدم الخدمة عليها.

وقال نائب رئيس أول لإدارة الأدوات المالية في قطاع مينا للاستثمارات المسعرة لشركة الاستثمارات الوطنية غسان الوقيان، إن خدمة صانع السوق تعتبر المسؤولة عن توفير السيولة للشركة التي تقدم الخدمة عليها من خلال توفير طلبات الشراء وعروض البيع، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها الخدمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى في الأسابيع القليلة القادمة.

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وكانت هيئة أسواق المال قد منحت الشركة موافقة نهائية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منح الترخيص مارس 2021 وقابلة للتجديد، وأن شركة الاستثمارات كانت من أولى الشركات التي حصلت على رخصة صانع سوق في بورصة الكويت، بعد اجتيازها الاختبارات النهائية لشركة البورصة بعد التوقيع على اتفاقية ممارسة النشاط مع شركة البورصة، وفقا ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف الوقيان، أن نظام صانع السوق الذي تم إطلاقه ابتداء من يوم الأحد 22 أغسطس 2021، أصبح ركنا أساسيا يسهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال.

وأفاد بأن صانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة لسهم أو لعدة أسهم (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، حيث يهدف صانع السوق إلى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وأيضا توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال الطلبات والعروض.

كما يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء وبيع بشكل سلس دون تغيير الاتجاه للسهم وذلك من خلال توفير الكميات بأسعار مختلفة، وتعتبر شركة الاستثمارات الوطنية الشركة الرائدة في إدارة الأصول هي من أكبر وأعرق الشركات الاستثمارية بالكويت والتي كان ولايزال لها دور مميز في بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث تدير أصولا بما يزيد على مليار دينار.

وأكد الوقيان أن الشركة قد أنجزت عشرات العمليات الضخمة خلال الفترة الماضية بجهود فريق متخصص على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الشركة قدمت أدوارا استشارية مختلفة خلال الفترة الأخيرة منها مستشار إدراج شركة البورصة في السوق الرسمي، فيما تترقب حاليا المتاح من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتماشى مع أغراضها.

وأعرب عن الجهود المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء والنمو الذي يتماشى دائما مع الخطة الاستراتيجية لشركة الاستثمارات الوطنية والتي لا تألو جهدا في أن تظل ضمن أفضل الشركات الاستثمارية المتقدمة والمتطورة محليا وإقليميا.