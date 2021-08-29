بورصات الخليج تتلقى دفعة من تطمينات الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت أغلب أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد وقاد مؤشر البورصة السعودية المكاسب فيما يعكس حالة إيجابية بعد المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية وارتفاع أسعار النفط.

وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ستتحرك بشكل إيجابي هذا الأسبوع ردا على تدخل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المنتدى السنوي العالمي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول الجمعة".

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وأضاف "المستثمرون شعروا بالارتياح بعد سماعهم أن البنك المركزي الأميركي لن يقلص برنامجه لشراء الأصول قريبا وأن ارتفاعات أسعار الفائدة لا تلوح في الأفق في الوقت الراهن".

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% و‭‬‬كسب سهم مصرف الراجحي 1.2% وزاد سهم البنك الإنماء 2.3%.

وارتفع مزيج برنت الخام 1.63 دولار ما يوازي 2.3% إلى 72.70 دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلا أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام مع بدء شركات أميركية في غلق منشآت الإنتاج على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك قبل إعصار قوي من المتوقع أن يحتاج المنطقة هذا الأسبوع.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4% مدعوما بصعود سهم ألفاظبي 4.9%.

ويوم السبت قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها خفضت عمولات التداول من 0.05% إلى 0.025% اعتبارا من أول سبتمبر /أيلول، وذلك في ثاني قرار خفض للعمولة يتخذه السوق هذا العام والثالث من نوعه في ثلاث سنوات.

واستقر مؤشر الأسهم في دبي، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات العقارات هبوط أسهم المؤسسات المالية.

وارتفع سهم إعمار بنسبة 1% وقال مكارم أنه من المتوقع أن يشهد المزيد من المكاسب في الأسابيع أو الأشهر المقبلة مع استمرار تحسن السوق العقارية في دبي ومناطق أخرى مع استمرار الانتعاش الاقتصادي.

ونزل المؤشر القطري 0.2% تحت ضغط هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.5% فيما ارتفع المؤشر الكويتي 0.4% إلى 7478 نقطة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم المصرية 0.1% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.8%.