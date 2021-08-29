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سهم مانشستر يونايتد يقفز 6% بعد انتقال كريستيانو رونالدو

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كرة قدم

سهم مانشستر يونايتد يقفز 6% بعد انتقال كريستيانو رونالدو

رونالدو وقع عقدا مع النادي اللندني مقابل 23 مليون يورو

دبي - العربية.نت

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تفاجأ محبو لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو في نهاية الأسبوع بخبر انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخلال الأسبوع الماضي فاجأ رونالدو الجميع بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي، وكانت معظم التكهنات تركزت على ذهابه إلى مانشستر سيتي.

لكن مانشستر يونايتد كان الأسبق لتوقيع صفقة الانتقال مع يوفنتوس مقابل 23 مليون يورو.

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قفزت الصفقة المفاجئة بسهم مانشستر يونايتد بنحو 6% في نيويورك.

وقبل 3 سنوات شهد سهم يوفنتوس صعوداً أكبر بعد انتقال اللاعب للنادي قادما من ريال مدريد إذ قفز سعر السهم بنسبة 150% خلال عام.

وخسر سهم يوفنتوس معظم مكاسبه خلال جائحة كورونا.

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