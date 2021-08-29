مؤشر سوق الأسهم السعودية يتفاعل إيجابا مع صعود أسعار النفط

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، خلال اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة الماضية، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار. وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس /آب ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس/ آب.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو/حزيران 2020.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.24% ما يعادل 26 نقطة إلى النقطة 11155.4.

وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 2.14 مليار ريال، عبر التداول على نحو 64.10 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.713 تريليون ريال.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمة التقنية الارتفاعات بنسبة 3.15%، ثم تجزئة السلع الكمالية بـ2.04%، والنقل 1.30%.

في المقابل تراجعت 3 قطاعات فقط هي الاتصالات بنسبة 0.43%، والإعلام والترفيه بـ0.35% والرعاية الصحية بـ0.11%.

وجاء سهم الصقر للتأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.56%، في المقابل جاء المتحدة للتأمين الأعلى انخفاضا بنسبة 3.04%.

ومن حيث التداولات، حل الصقر للتأمين بصدارة الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية بمقدار 5.63 مليون سهم، بينما جاء الراجحي الأكثر تداولا من حيث القيمة بنحو 158.42 مليون ريال.