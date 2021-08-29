"إس تي سي حلول" تعلن نشرة إصدار طرح 24 مليون سهم للاكتتاب

أعلنت الشركة العربية لخدمة الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، اليوم الأحد نشرة الإصدار المتعلقة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول" الرئيسي.

وتعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم والتي تمثل 20% من رأس مالها على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

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وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر خلال الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر، ولمدة 9 أيام.

يأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين الشريحة (أ) هي الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة (ب)، هي المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

كانت شركة solutions by stc، قد حصلت في 28 يونيو 2021، على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح العام الأولي لـ 24 مليون سهم وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة، التابعة لشركة الاتصالات السعودية، وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

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