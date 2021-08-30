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أسهم أوروبا مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة

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بورصة ألمانيا
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة

وسط آمال في استمرار دعم البنوك المركزية للمحافظة على التعافي الاقتصادي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، لتتماسك قرب مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ أدت الآمال في أن استمرار دعم البنوك المركزية سيحافظ على التعافي الاقتصادي إلى تبديد أثر المخاوف المحيطة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

والأسواق البريطانية مغلقة في عطلة للبنوك، واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي في التعاملات المبكرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.1%. ويتجه المؤشر لاختتام أغسطس/آب بزيادة أكثر من 2%، ليربح للشهر السابع على التوالي فيما سيمثل أطول سلسلة مكاسب في أزيد من 8 أشهر، نقلاً عن رويترز.

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وما زالت الأصول العالية المخاطر ومن بينها الأسهم مدعومة بعد أن رسم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يوم الجمعة مسارا أبطأ من المتوقع لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.2% حتى في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الخام عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن ضرب إعصار قوي ساحل الخليج الأميركي، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط بحرية وإجلاء العاملين.

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