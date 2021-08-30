أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الاثنين، مقتفية أثر انتعاشة في وول ستريت بعدما خففت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول في منتدى جاكسون هول مخاوف السوق حيال سحب سريع لإجراءات تحفيز بسبب الوباء.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا قرب الإغلاق لينهي الجلسة مرتفعا إلى 1950.14 نقطة، بما يعادل زيادة 1.11% إلى ذروة أكثر من أسبوعين.

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وتقدم المؤشر نيكاي 0.54% إلى 27789.29 نقطة، لكنه لم يصل إلى مستوى 27921.55 الذي بلغه في وقت سابق من التداول.

وبدت نبرة باول أقل حدة من كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة وأحجم عن رسم صورة أوضح بشأن موعد تقليص التحفيز أو رفع أسعار الفائدة، مما رفع مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى الذروة.

وأدى صعود للسلع الأولية إلى وضع القطاعات الفرعية المرتبطة بها في مركزين من المراكز الثلاثة الأولى على توبكس، بقيادة قفزة4.28% لشركات الحديد والصلب اليابانية.

وكان سهم نيبون ستيل الأكثر ربحا على المؤشر نيكاي، إذ صعد 5.27%، تبعته زيادة لسهم دووا هولدينجز 5.25%.

وأبلت أسهم مصنعي السيارات والشاحنات بلاء حسنا، إذ ارتفع سهم هينو موتورز 3.47% وتقدم سهم ميتسوبيشي موتورز 2.93% وتويوتا موتور كورب 0.78% في حين قفز سهم نيسان موتور 1.81%.

وربحت أسهم أشباه الموصلات أيضا، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 1.06% وزاد سهم أدفانتست 0.54%.

ومن بين الأسهم المتراجعة سهم مجموعة سوفت بنك الذي نزل 0.47%.