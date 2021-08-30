سوق الأسهم السعودية تميل لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات، يوم الاثنين، هامشيا، ليواصل المؤشر العام مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.02% ما يعادل 1.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 11182.09 نقطة، بعد ارتفع بنسبة 0.46% بالجلسة السابقة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 2.59 مليار ريال، عبر التداول على نحو 65.42 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.735 تريليون ريال، حتى الساعة 1:05 بتوقيت السعودية.

وارتفع "تاسي" بدعم صعود أسهم قطاع السلع الرأسمالية 1.33%، والتطبيقات وخدمات التقنية 0.90%، وتجزئة السلع الكمالية 0.83%.

وتصدر سهم الجوف الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87%، ثم إكسترا 4.93%، بينما تصدر الحكير الأسهم المنخفضة بنسبة 1.47%، ونماء للبتروكيماويات بـ1.30 %.

وجاء مبكو بصدارة الأسهم الأنشط بالكميات بمقدار 3.37 مليون سهم بقيمة 130 مليون ريال.

في المقابل، تصدر سهم اليمامة للحديد الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بـ138 مليون ريال عبر تداول 2.79 مليون سهم.

يأتي أداء سوق السعودية اليوم وسط تباين النفط، حيث قلصت أسعار النفط مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين، لتنخفض عن أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، إذ اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعد خام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.4 %، إلى 72.75 دولار للبرميل خلال التعاملات. وصعد الخام ما يزيد عن 11%، الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط بسبب إيدا.

وتحول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للانخفاض وتراجع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 %، إلى 68.43 دولار للبرميل، بعد أن قفز أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.