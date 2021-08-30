تهدئة مخاوف التحفيز الأميركي تصعد بالبورصات الخليجية

أغلقت غالبية أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع بقاء الأسهم العالمية حول مستويات قياسية مرتفعة وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يسارع إلى إنهاء برنامجه التحفيزي الضخم.

وقال كبير محللي الأسواق لدى "إف.إكس بريموس" دانيل تقي الدين، إن المكاسب في أسواق الأسهم العالمية ساعدت على رفع ثقة المستثمرين في منطقة الخليج.

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تدعمت المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم العالمية بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي ألقاه في مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة وقال فيه إن تقليص إجراءات التحفيز يمكن أن يبدأ هذا العام، لكنه أضاف أن البنك المركزي الأميركي سيظل حذرا.

وأضاف تقي الدين: "من المتوقع الحصول على دعم إضافي من النمو الاقتصادي الأميركي بشكل عام".

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7%، مع ارتفاع كل من سهمي البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، وشركة الاتصالات السعودية 1.9%.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4% تقوده زيادة 0.8% في سهم مجموعة اتصالات وتقدم سهم مجموعة العالمية القابضة 0.6%.

وصعد المؤشر القطري 0.2%، مرتدا عن ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوما بزيادة 0.6% في سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

في الوقت نفسه، أغلق سهم شركة الألبان (بلدنا) على ارتفاع 0.6%، بعد يوم من إعلانها عن رئيس تنفيذي جديد.

لكن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي تراجع 0.1% متأثرا بهبوط 0.6% لسهم بنك دبي الإسلامي.

وقال تقي الدين إن بورصة دبي ستظل حذرة قبيل اجتماع أوبك في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا في إطار مجموعة أوبك+، يوم الأربعاء لمناقشة الزيادة المتفق عليها سابقا البالغة 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر مقبلة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.5% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.8%، في حين قفز سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا أكثر من 5%.

كانت الشركة المشغلة للمستشفيات قد أعلنت يوم الأحد عن صافي ربح 90.6 مليون جنيه مصري (5.79 مليون دولار) في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 18.5مليون في قبل عام.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 1.7% بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لإتمام صفقة بنك الاستثمار العربي.

فيما يلي أداء بورصات الخليج ومصر:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 11255 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4% إلى 7685 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 2900 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 11108 نقاط.

مصر.. صعد المؤشر 0.5% إلى 11163 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.5% إلى 1657 نقطة.

عمان.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 3970 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1% إلى 7485 نقطة.