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انخفاض أسعار الذهب بعد ميل رئيس الفيدرالي للتيسير النقدي 

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سعر الذهب

انخفاض أسعار الذهب بعد ميل رئيس الفيدرالي للتيسير النقدي

المعدن الأصفر حافظ على بقاءه فوق مستوى 1800 دولار للأونصة

رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، مما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس/آب إلى 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1816.50 دولار.

البحث عن ملاذ آمن يعيد الذهب لمستويات 1800 دولار أسواق المال سعر الذهب البحث عن ملاذ آمن يعيد الذهب لمستويات 1800 دولار

وقالت نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، فاندانا بهارتي: "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت فاندانا أن النطاق بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار إلى أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

ساعدت تصريحات باول التي تميل إلى التيسير النقدي في ارتفاع الذهب 1.4% يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.95 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 1006.76 دولار ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2409.10 دولار.

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