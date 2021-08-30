انخفاض أسعار الذهب بعد ميل رئيس الفيدرالي للتيسير النقدي 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، مما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس/آب إلى 1822.92 دولار.

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وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1816.50 دولار.

وقالت نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، فاندانا بهارتي: "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت فاندانا أن النطاق بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار إلى أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

ساعدت تصريحات باول التي تميل إلى التيسير النقدي في ارتفاع الذهب 1.4% يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.95 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 1006.76 دولار ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2409.10 دولار.