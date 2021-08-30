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ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يبلغان مستوى قياسيا مرتفعا

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ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يبلغان مستوى قياسيا مرتفعا

المخاوف من تقليص التحفيز هدأت

دبي - العربية.نت

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بلغ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ عززت تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التيسير النقدي التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي وهدأت المخاوف من تقليص مفاجئ للتحفيز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16 نقطة، أو ما يعادل 0.05% إلى 35471.8 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.4 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 4513.76 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 36.4 نقطة أو ما يعادل 0.24% إلى 15165.94 نقطة.

تشهد الولايات المتحدة العديد من الأعاصير الجائحة التي تخلف خسائر تقدر بمليارات الدولار ورائها، وذلك في الوقت الذي يهدد إعصار إيدا الذي يضرب جنوب شرق أميركا بأن يكون الأكبر من حيث الخسائر، لا سيما مع الشلل في حركة القطارات والمطارات وانقطاع الكهرباء التام عن أكثر من مليون منزل حتى الآن، بجانب الخسائر الناتجة عن تدمير المنازل والممتلكات.

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