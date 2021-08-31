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أسهم أوروبا تتجه صوب تسجيل مكاسب لسابع شهر على التوالي

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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتجه صوب تسجيل مكاسب لسابع شهر على التوالي

وسط آمال بتبني مزيد من سياسات الدعم الاقتصادي

رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لتتجه صوب سابع شهر على التوالي من المكاسب إذ طغت آمال تبني مزيد من السياسات لدعم الاقتصاد على المخاطر الاقتصادية المرتبطة بزيادة الإصابات بمرض "كوفيد-19" جراء انتشار السلالة دلتا في أنحاء العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.1%. وعوضت الأسهم الآسيوية خسائر سابقة في ظل مؤشرات جديدة على تباطؤ اقتصاد الصين، وهو ما عزز الآمال بشأن المزيد من إجراءات التحفيز.

وكان قطاع التعدين المنكشف على الصين أكبر رابح إذ صعد مؤشره 1.2%، أعقبه قطاعا التكنولوجيا وصناعة السيارات.

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وحقق المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية أداء أفضل من سائر المنطقة وصعد 0.4%، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في بريطانيا.

على صعيد الأسهم، زاد سهم شركة استثمارات التكنولوجيا الهولندية "بروسوس إن.في" 2% بعدما قالت إنها اشترت منصة المدفوعات الهندية بيل ديسك مقابل 4.7 مليار دولار.

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