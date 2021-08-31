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سوق دبي يلغي الحد الأدنى لعمولة التداول غدا

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سوق دبي يلغي الحد الأدنى لعمولة التداول غدا

القرار يهدف لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد

دبي - العربية.نت

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أعلن سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء عن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة اعتبارا من يوم 1 سبتمبر وذلك في إطار مبادراته لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد.

وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للسوق، إن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها، وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من المستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.

يأتي ذلك، بعدما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغائه الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة فيه اعتباراً من اليوم 31 أغسطس 2021، وذلك لتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في هذا السوق الذي يعتبر من بين أسواق العالم الأفضل أداءً هذا العام.

وذكر السوق في بيان، أن هذا القرار يأتي في أعقاب إعلان السوق مؤخراً خفض عمولات التداول بنسبة 50%، وكذلك تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة بحيث يستمر التداول في السوق لغاية الساعة 3 ظهراً.

وفي دبي أعلنت السوق المالية، السبت أيضا، تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

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