هيئة الأوراق المالية الأميركية تسدد ضربة موجعة لـ "روبن هوود"

تراجعت أسهم شركة روبن هوود والشركات المماثلة في قطاع الوساطة بنسب كبيرة في جلسة الأمس بعد أن ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تدرس حظر تقاضي هذه الشركات لعمولات نتيجة لإرسالها لأوامر المتعاملين.

وكان المدير العام لهيئة الأوراق المالية قد ذكر أن قرارا بمنع الشركات المالية مثل روبن هود من تقاضي عمولات نتيجة لإرسالها أوامر المتداولين لوسطاء ماليين يتم دراسته الآن ما يشكل ضربة كبيرة لأحد أهم أعمال هذه الشركات.

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وتراجع سهم شركة روبن هوود بأكثر من9% يوم أمس، وتجاوزت الخسائر أكثر من 3% لشركةCharles Schwab.

يذكر أن هذه الشركات لا تتقاضى عمولات من المتداولين لديها، ولكنها تتقاضى عمولات من شركات الوساطة نتيجة لإرسال أوامر التداول من عملائها لهذه الشركات فيما يسمى بنظامorder flow.