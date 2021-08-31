.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هيئة الأوراق المالية الأميركية تسدد ضربة موجعة لـ "روبن هوود"

  • الخط
تطبيق روبن هوود
تطبيق روبن هوود
وول ستريت

هيئة الأوراق المالية الأميركية تسدد ضربة موجعة لـ "روبن هوود"

هبط سهم الشركة 9% أمس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسهم شركة روبن هوود والشركات المماثلة في قطاع الوساطة بنسب كبيرة في جلسة الأمس بعد أن ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تدرس حظر تقاضي هذه الشركات لعمولات نتيجة لإرسالها لأوامر المتعاملين.

وكان المدير العام لهيئة الأوراق المالية قد ذكر أن قرارا بمنع الشركات المالية مثل روبن هود من تقاضي عمولات نتيجة لإرسالها أوامر المتداولين لوسطاء ماليين يتم دراسته الآن ما يشكل ضربة كبيرة لأحد أهم أعمال هذه الشركات.

وتراجع سهم شركة روبن هوود بأكثر من9% يوم أمس، وتجاوزت الخسائر أكثر من 3% لشركةCharles Schwab.

يذكر أن هذه الشركات لا تتقاضى عمولات من المتداولين لديها، ولكنها تتقاضى عمولات من شركات الوساطة نتيجة لإرسال أوامر التداول من عملائها لهذه الشركات فيما يسمى بنظامorder flow.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية العلم يؤكد: لصوت الأم مفعول سحري على الخدج.. أفضل من الأدوية
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع فيديو مروع من ضاحية بيروت.. جثث ملقاة داخل مصنع
قبل أن تذهب
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
المعارضة التركية تحذر من موجة لجوء أفغانية وتتهم أردوغان بالتساهل
اكتشف المزيد