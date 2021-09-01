اليوم..إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول بدبي وخفض عمولات أبوظبي 50%

بدأ سوق دبي المالي اليوم الأربعاء إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة وذلك في إطار مبادراته لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد.

يأتي ذلك بعدما بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاءه الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة بدءا من أمس.

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وبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، تخفيض عمولات التداول 50% اليوم الأربعاء لتنخفض إلى 0.025% من 0.05%، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.

وفي كلا السوقين، سيتم تمديد ساعات التداول ساعة واحدة اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021.