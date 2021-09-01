.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم..إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول بدبي وخفض عمولات أبوظبي 50%

  • الخط
أسواق الأسهم الإماراتية تحلق بمكاسب 4.3 مليار درهم
أسهم الإمارات
اقتصاد الإمارات

اليوم..إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول بدبي وخفض عمولات أبوظبي 50%

لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وزيادة التداولات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ سوق دبي المالي اليوم الأربعاء إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة وذلك في إطار مبادراته لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد.

يأتي ذلك بعدما بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاءه الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة بدءا من أمس.

وبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، تخفيض عمولات التداول 50% اليوم الأربعاء لتنخفض إلى 0.025% من 0.05%، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.

وفي كلا السوقين، سيتم تمديد ساعات التداول ساعة واحدة اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه مفيد للقلب والعظام والأسنان.. نوع من البقوليات لا يجب الاستغناء عنه
المخرجة ساندرا نشأت للعربية.نت: وحيد حامد أعادني للسينما بعد 9 سنوات المخرجة ساندرا نشأت للعربية.نت: وحيد حامد أعادني للسينما بعد 9 سنوات
الأكثر قراءة
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة للحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.. عليك بـ10 أطعمة
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد