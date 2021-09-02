أسهم النفط والكيماويات تصعد بأسواق أوروبا في التعاملات المبكرة

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بدعم من شركات النفط والكيماويات، بينما حدت شكوك بشأن توقعات السياسة النقدية ومؤشرات على تباطؤ النمو العالمي من المكاسب.

صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بعد تراجع الأسهم الآسيوية بفعل تنامي مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني في أعقاب مجموعة من البيانات الضعيفة.

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وأحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية غدا الجمعة، والتي قد تؤثر على تفكير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للأسهم الفردية، صعد سهم أورفان بيوفيتروم السويدية 24.2% بعدما عرضت شركة رأس المال المغامر الأميركية أدفنت إنترناشيونال وأوروا إنفستمنت شراء شركة الأدوية في اتفاق بلغت قيمته نحو 69.4 مليار كرونة سويدية (8 مليارات دولار).

ونزل سهم مجموعة بي.إتش.بي للتعدين 5% بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح ليؤثر بذلك على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وارتفع سهم ميلروز إندستريز البريطانية للهندسة 4.6%بعد إعلانها عن تحقيق أرباح في النصف الأول.