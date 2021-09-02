.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم النفط والكيماويات تصعد بأسواق أوروبا في التعاملات المبكرة

  • الخط
أسواق - أسهم - أوروبا - بورصة
أسهم أوروبا
الأسهم الأوروبية

أسهم النفط والكيماويات تصعد بأسواق أوروبا في التعاملات المبكرة

ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ارتفع 0.1%

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بدعم من شركات النفط والكيماويات، بينما حدت شكوك بشأن توقعات السياسة النقدية ومؤشرات على تباطؤ النمو العالمي من المكاسب.

صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بعد تراجع الأسهم الآسيوية بفعل تنامي مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني في أعقاب مجموعة من البيانات الضعيفة.

وأحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات الوظائف الأميركية غدا الجمعة، والتي قد تؤثر على تفكير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تشديد السياسة النقدية.

أسهم أوروبا تستهل تعاملات سبتمبر مرتفعة وسط آمال التحفيز أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تستهل تعاملات سبتمبر مرتفعة وسط آمال التحفيز

وبالنسبة للأسهم الفردية، صعد سهم أورفان بيوفيتروم السويدية 24.2% بعدما عرضت شركة رأس المال المغامر الأميركية أدفنت إنترناشيونال وأوروا إنفستمنت شراء شركة الأدوية في اتفاق بلغت قيمته نحو 69.4 مليار كرونة سويدية (8 مليارات دولار).

ونزل سهم مجموعة بي.إتش.بي للتعدين 5% بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح ليؤثر بذلك على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وارتفع سهم ميلروز إندستريز البريطانية للهندسة 4.6%بعد إعلانها عن تحقيق أرباح في النصف الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل فيديو رهيب لرجل يتدلى من مروحية بأفغانستان.. هذه التفاصيل
رجل حير العلماء.. فعل شيئا لم يتصوره أحد على الإطلاق رجل حير العلماء.. فعل شيئا لم يتصوره أحد على الإطلاق
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد