.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه الدولة تلاحق محتالين عبر عملات مشفرة بـ2 مليار دولار

  • الخط
عملات مشفرة
عملات مشفرة
عملات مشفرة

هذه الدولة تلاحق محتالين عبر عملات مشفرة بـ2 مليار دولار

بتهم استغلال أموال العملاء لمصلحة شخصية

فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أقامت هيئة الإشراف على الأوراق المالية (سيك) التابعة للبورصة الأميركية، دعوى قضائية على شركة مقرضة للعملات المشفرة عبر الإنترنت متّهمة مديريها التنفيذيين بعملية احتيال بقيمة ملياري دولار من الاستثمارات.

عرضت منصة "بيتكونيكت" ومؤسسها ساتيش كومباني استثمار أوراق مالية في برنامج قروض يفترض أن يدر عائدات ضخمة وفقا للمنصة.

وكان يفترض أن تستخدم المنصة "برنامجها الآلي للسمسرة المتقلبة" لتنمية تلك الأموال المودعة، حسبما جاء في بيان صادر عن "سيك" الأربعاء.

بهذه الدولة.. يتلقون رواتبهم عبر "بيتكوين" وأول صراف آلي لها أسواق المال بيتكوين بهذه الدولة.. يتلقون رواتبهم عبر "بيتكوين" وأول صراف آلي لها

لكن "سيك" أكدت أنه بدلا من استخدام الأموال في هذه الاستثمارات والتبادلات قامت شركة "بيتكونيكت" ومديروها التنفيذيون "بسحبها" لمصلحتهم الشخصية عن طريق تحويلها بعملة مشفرة إلى محافظ رقمية باسمهم وباسم مروج عملياتهم، غلين اركارو الذي كان مسؤولا عن اجتذاب زبائن إلى موقعه الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأوضحت المديرة الإقليمية للجنة الأوراق المالية في نيويورك لارا شالوف ميرابان، أن "سيك" تتهمهم بسرقة مليارات الدولارات من أفراد في كل أنحاء العالم من خلال استغلال اهتمامهم بالعملات المشفرة.

وتتهم دعوى هيئة الأوراق المالية هذه الجهات بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية التي يفرضها القانون الفيدرالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم
جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد