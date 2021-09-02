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ارتفاع عدد صفقات التداول بـ 160% في سوق دبي بعد إلغاء الحد الأدنى للعمولة

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سوق دبي
سوق دبي
سوق دبي

ارتفاع عدد صفقات التداول بـ 160% في سوق دبي بعد إلغاء الحد الأدنى للعمولة

دبي - العربية.نت

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ارتفع عدد صفقات التداول في سوق دبي المالي يوم أمس بأكثر من 160 وهو اليوم الأول لتطبيق قرار إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول.

وبلغ عدد صفقات التداول يوم أمس أكثر من 6700 صفقة وهو الأعلى منذ بداية العام، مقارنة مع 2500 صفقة في جلسة تداول يوم الثلاثاء.

وكان سوق دبي المالي قد قرر إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول تماشيا لقرار مماثل لسوق أبوظبي المالي. مع العلم أن أبوظبي اتخذت قرارا إضافيا بتخفيض عمولات التداول بنسبة 50%.

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