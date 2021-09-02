.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصناديق العامة السعودية ترفع استثماراتها في أسهم أميركا وأوروبا 79.5% 

  • الخط
الأسهم الأميركية داو جونز
صورة لأداء أحد المؤشرات الأميركية
سوق السعودية

الصناديق العامة السعودية ترفع استثماراتها في أسهم أميركا وأوروبا 79.5%

بلغ إجمالي أصول تلك الصناديق 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية أصولها في أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، بنهاية الربع الثاني 2021، بنسبة 79.5% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوق الأسهم الأميركية والأوروبية نحو 2.33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.29 مليار ريال بفارق 1.03 مليار ريال.

وبذلك تسجل أصولهم في الأسواق الأميركية والأوروبية أعلى مستوى في خمسة أعوام، وبالتحديد منذ منتصف 2016، تزامنت مع تسجيل مستويات قياسية خاصة للأسواق الأميركية، وفقا لجريدة الاقتصادية.

بنك أوف أميركا: الأسهم تجذب تدفقات بقيمة 27 مليار دولار أسواق المال وول ستريت بنك أوف أميركا: الأسهم تجذب تدفقات بقيمة 27 مليار دولار

وسجلت تلك الأصول نموا للربع الخامس على التوالي، إذ نمت 18.3%، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته الذي شكلت الأصول حينها نحو 1.97 مليار ريال.

وتفصيليا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركية نحو 1.54 مليار ريال (تعادل 66% من السوقين) بنهاية الربع الثاني 2021، مسجلة نموا بنحو 85% للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 705 ملايين ريال.

كما ارتفعت أصولها في سوق الأسهم الأوروبية 70% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 791 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 326 مليون ريال.

وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأميركية تعادل نحو 33% من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية بنهاية الربع الثاني 2021، فيما كانت تبلغ نحو 28% للفترة المماثلة 2020.

وبذلك، فإن حجم أصول الصناديق العامة والمستثمرة في الأسواق الخارجية بلغ نحو سبعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.66 مليار ريال للفترة المماثلة من العام، الذي سبقه بارتفاع 50%.

وتأتي استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الخليجية بالمرتبة الثانية بعد الأميركية والأوروبية، حيث تشكل نحو 27.8% من حجم الأصول الخارجية.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركية والأوروبية نحو سبعة صناديق، وذلك من أصل 54 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية.

فيما بلغ عدد المشتركين نحو 912 مشتركا، مقارنة بنحو 541 مشتركا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة من العيار الثقيل.. سم أفعى برازيلية قد يحمل العلاج لكورونا مفاجأة من العيار الثقيل.. سم أفعى برازيلية قد يحمل العلاج لكورونا
للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
طالبان تتقدم في بنجشير.. وتعلن هبة الله رئيساً لحكومتها الجديدة طالبان تتقدم في بنجشير.. وتعلن هبة الله رئيساً لحكومتها الجديدة
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد