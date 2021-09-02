سوق أبوظبي تسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس بعد اتفاق أوبك+ على التمسك برفع الإنتاج تدريجيا، فيما سجل مؤشر أبوظبي مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي.

اتفقت أوبك وحلفاؤها أمس الأربعاء على التمسك بسياستهم الحالية لزيادة إنتاج النفط تدريجيا على الرغم من تعديل توقعات الطلب في 2022 بالزيادة والضغط الأميركي المستمر لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

مادة اعلانية

وقال كبير محللي الأسواق لدى إف.إكس بريموس دانيل تقي الدين: "ستشهد أسواق النفط الخام ضغوطا أقل وأسعارا أكثر مرونة قريبا بعد الموافقة على زيادة الإنتاج، والتي من المقرر لها في أكتوبر".

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.1%، مدعوما بزيادة 2.1% لسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات وارتفاع 0.3% بسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسهم القطاع المالي بالخليج، مدعومة بانخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية ونزول الدولار.

لكن المكاسب حد منها قرار أوبك+ التمسك بسياستها الخاصة بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1%، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.8% وتقدم سهم بنك أبوظبي التجاري 0.5%.

وبالأمس، قالت شركة (إن.إم.سي) المشغلة للمستشفيات والتي تمر بأزمة إن دائنيها وافقوا على عملية إعادة هيكلة ستمنحهم ملكية 34 شركة من مجموعة (إن.إم.سي) وتسمح لتلك الكيانات بالخروج من الوصاية الإدارية في أبوظبي.

وقال بنك أبوظبي التجاري، أحد أكبر دائني (إن.إم.سي)، إنه من المتوقع أن يحصل على 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة للكيان الجديد.

وقالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية "بنود إعادة الهيكلة مواتية، من وجهة نظرنا، وستساعد في تخفيف عبء تجنيب المخصصات".

وقلص بنك الاستثمار توقعاته للمخصصات بالنسبة للبنك ورفع سعره المستهدف إلى تسعة دراهم من 8.4 درهم، مع الإبقاء على توصيته للسهم عند "شراء".

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.2% بعد يوم من إغلاقه عند أعلى مستوياته في أكثر من عامين. وتراجع سهم إعمار العقارية 0.7%، متخليا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة.

وتدرس شركة التطوير العقاري الرائدة خيارات لبيع شركة التجارة الإلكترونية في مجال الأزياء (نمشي)، والتي قد تتضمن إدراجا في الخارج من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص.

وانخفض المؤشر القطري 0.2%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، وقفز سهم بايونيرز القابضة أكثر من 7%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة بعد ارتفاع كبير في أرباح الربع الثاني من العام.

فيما يلي أداء بورصات الخليج ومصر:

السعودية..ارتفع المؤشر 0.1% إلى 11320 نقطة.

أبوظبي..ارتفع المؤشر 0.1% إلى 7653 نقطة.

دبي..هبط المؤشر 0.2% إلى 2912 نقطة.

قطر..هبط المؤشر 0.2% إلى 11071 نقطة.

مصر..ارتفع المؤشر 0.2% إلى 11301 نقطة.

البحرين..ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1663 نقطة.

عمان..استقر المؤشر عند 3974 نقطة.

الكويت..هبط المؤشر 0.1% إلى 7459 نقطة.