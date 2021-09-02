"أكوا باور" تعلن نشرة إصدار طرح 11.1% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت المستشارون الماليون، ومديرو سجل اكتتاب الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن نية الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول"، وذلك من خلال طرح أسهم جديدة تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في 22 يونيو الماضي، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 81.199.299 سهم عادي جديد تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد الطرح، للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو الماضي.

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وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

تأسست شركة "أكوا باور" في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها.

تمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال تعادل 66 مليار دولار.

كانت مصادر قد ذكرت لوكالة "بلومبرغ"، أن الطرح يستهدف جمع أكثر من مليار دولار.

وقالت المصادر إن الطرح يقدّر قيمة الشركة بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر. وقالوا إنه قد يتم إصدار الإعلان في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته واطلعت عليه "العربية.نت".

بينما تدير أكوا باور العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، تخطط الحكومة السعودية لجعلها المحرك الرئيسي لمشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الخضراء في المملكة.

وتعتبر أكوا باور جزءا من تحالف، إلى جانب شركة إير برودكتس آند كيميكالز AirProducts and Chemicals التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لتطوير مصنع بقيمة 5 مليارات دولار سيُصدر الهيدروجين الأخضر من مدينة نيوم، كما أنها تبني مشروع طاقة متجددة لشركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية حصته في أكوا باور إلى 50% العام الماضي، قائلاً إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية صندوق الثروة لدعم تطوير الطاقة المتجددة. وكشفت المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد لا يبيع حصته في الطرح العام الأولي.

وقالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتخذ أكوا باور قرار مختلف.