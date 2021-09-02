تغطية اكتتاب "برغرايززر" 6646% وسعر السهم النهائي 165 ريالا

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 165 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 6646% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأوضحت الإمارات دبي كابيتال، أنه تم الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 725 ألف سهم عادي، تمثل 29% من إجمالي أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن عملية الطرح تمت على بناء سجل الأوامر خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/08/2021 واستمرت حتى يوم الإثنين الموافق 23/08/2021.

وحسب البيان، سوف تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتحديد موعد إدراج أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) في السوق الموازية – نمو.

كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها مدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، قد أعلنت عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع بين 150 -165 ريالا للسهم الواحد، وسيحدد سعر الطرح بعد انتهاء الاكتتاب.