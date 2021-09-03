استقالة رئيس الوزراء تصعد بأسهم اليابان إلى قمة 30 عاماً

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، فيما بلغ مؤشر توبكس واسع النطاق أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة عقود، بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته، فاتحا الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات القادمة.

وصعد مؤشر نيكاي 2.04% إلى 29128.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61% إلى 2015.45، ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ أبريل 1991.

مادة اعلانية

خلال الأسبوع، زاد نيكاي 5.4% في أكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر حين فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

قال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس للأوراق المالية: "الأسهم اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيء في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح الشركات، والسبب الوحيد الذي قد أفكر فيه هو الشعور بالركود بسبب استجابة الحكومة الضعيفة للجائحة".

يُنظر إلى رحيل سوجا على أنه يقلص فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب والتي قد تُجرى بحلول نوفمبر. كما يراهن المستثمرون على أن خليفة سوجا، أياً كان، من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة والأسر قبل الانتخابات، مما يشكل دفعة لأسعار الأسهم.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم، وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الرقائق المكاسب.

وزاد مؤشر بورصة طوكيو لشركات صناعة الصلب 4.13%، إذ صعد سهم نيبون ستيل 5.4% وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 6.5%. تلاه مؤشر شركات صناعة الآلات الكهربائية وشركات السمسرة في الأسهم بمكاسب 2.4% و2.3%.

