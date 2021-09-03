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الدولار الضعيف يدعم الذهب قبل بيانات الوظائف الأميركية

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الدولار الضعيف يدعم الذهب قبل بيانات الوظائف الأميركية

رويترز

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو منخفض 0.2% خلال الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.80 دولار.

يحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأميركية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

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قال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن صدور رقم ضعيف "سيكون إيجابيا جدا للذهب، لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرا لجيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي حول الاقتصاد الأميركي.. قد نرى نزولا دون عتبة 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية".

وقبل تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، كشفت بيانات أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس.

وقال باول الأسبوع الماضي إنه إذا استمر نمو الوظائف، فإن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته للأصول هذا العام، لكنه سيظل يتوخى الحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.96 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3% إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2415.49 دولار.

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