بيتكوين ستبلغ 100 ألف دولار.. توقعات مثيرة للتفاؤل

توقع Michael Gronager الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث التشفير Chainalysis أن تصل قيمة عملة "بيتكوين" إلى 100000 دولار بحلول نهاية العام الحالي.

في التعليقات التي أدلي بها Gronager في مقابلة مع "بلومبرغ" تحدث عن موجه بيع للعملة المشفرة "بيتكوين" في أوائل الصيف باعتبارها فترة دمج تزامنت مع تحسينات الشبكة وغيرها من الترقيات المفيدة عبر مشهد التشفير.

مادة اعلانية

وقال إنه "في السوق الهابطة، تم بناء الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، وهذا يسهل أساسًا سوق صاعدة جديدة".

وعبر عن تجدد القناعة باعتقاد سابق "أننا ما زلنا في سوق صاعدة، وأعتقد أننا يمكن أن نرى ما يزيد عن 100 ألف دولار بحلول نهاية العام".

وأضاف: "بالنسبة لمعظم العملات المشفرة مثل بيتكوين والإيثريوم - الأكثر استقرارًا - نحتاج فقط إلى رؤية هذا الاتجاه، حيث تنمو عامًا بعد عام. في بعض الأحيان تنمو بشكل أسرع من غيرها".