السوق السعودية تنشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن نشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("المشروع")، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة (30) يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 5 أكتوبر 2021.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى تنظيم خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقًا للمادة 140 من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وذلك ليكون خياراً إضافياً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

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كما يتضمن المشروع الخيارات المتاحة حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.