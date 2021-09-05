سوق السعودية.. تغطيات قياسية تنتظر موجة الاكتتابات الحالية

توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع في مقابلة مع "العربية" تغطيات كبيرة للاكتتابات الحالية في السوق المالية السعودية لأسباب عدة.

وذكر أبو جامع أن على رأس الأسباب، تعطش السوق لها، وتوجه الاكتتابات للمؤسسات الكبرى، بتخصيص حصة مؤثرة لتلك المؤسسات مقابل حصة أقل للأفراد.

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وأشار إلى أن معظم المحافظ والصناديق ستكتتب بأكبر قدر ممكن، وبالتالي سنرى نسب مضاعفة كبيرة في التغطية.

واستبعد أن تكون عملية الاكتتابات، وراء تراجع السيولة، في الوقت الحالي في السوق المالية، لأن آليات الاكتتاب لن تؤثر، وتقديم الدفعات، ولن يجري التخصيص بالشكل الكبير، ولن يؤثر على السيولة.

وأشار إلى النطاق السعري لبناء سجل الأوامر في "Solutions" بين 136 و151 ريالاً للسهم، ليبدأ بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم وينتهي في 13 سبتمبر.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 0.14% ليكسب 16.05 نقطة ويقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للاتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات زجاج، والإنماء، ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.