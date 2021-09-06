إدراج "إس تي سي حلول" يرفع قيمة أكبر 10 اكتتابات سعودية إلى 173.6 مليار ريال

بإدراج الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"، وفق النطاق السعري 136 - 151 ريالا للسهم، ستبلغ قيمة أكبر عشرة اكتتابات أولية في تاريخ السوق السعودية 173.6 مليار ريال، يأتي في مقدمتها طرح عملاق النفط "أرامكو" الذي بلغت قيمته 96.6 مليار ريال، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة طرح عند 22.5 مليار ريال.

وينتظر المتعاملون في السوق الإدراج الجديد، بعدما وافقت هيئة السوق المالية على طلب "إس تي سي حلول" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة.

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وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية التاريخية المتوفرة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، فإن حجم طرح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" مرشح ليكون تاسع أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية.

وبحسب إعلان "إس تي سي حلول" فإن النطاق السعري للطرح حدد في نطاق 136 - 151 ريالا للسهم، ما يجعل قيمة الطرح ما بين 3.26 و3.62 مليار ريال.

وبناء على النطاق السعري، فإن قيمة الطرح الأولي مرشحة لتصبح تاسع أكبر طرح في حال تم الاكتتاب في النطاق الأعلى، بينما ستحتل الترتيب العاشر إذا تم الاكتتاب في النطاق الأدنى البالغ 136 ريالا للسهم.

ويشمل الرصد جميع الطروحات الأولية التي تم طرحها لأول مرة للجمهور منذ 2003، والتي لا تشمل طروحات زيادة رأس المال.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات أمس الأحد، في حين تنتهي الاثنين 13 سبتمبر، أما اكتتاب الأفراد فيبدأ الأحد 19 من الشهر ذاته، على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن الشركة حققت صافي أرباح خلال 2020 بلغ 701.8 مليون ريال، بنمو 78.2%، مقارنة بنحو 393.8 مليون ريال عام 2019.

وتعمل الشركة في تقديم خدمات الإنترنت وتشغيل مشاريع الاتصالات ونقل ومعالجة المعلومات في السوق السعودية. والنطاق السعري يجعل الشركة مقيمة عند 18.12 مليار ريال بالحد الأعلى، وبنحو 16.32 مليار ريال عند الحد الأدنى، ما يجعلها في الترتيب الـ30 من حيث القيمة السوقية من بين الشركات المدرجة في السوق السعودية "السوق الرئيسية"، بحسب إغلاقات السوق نهاية الأسبوع الماضي.