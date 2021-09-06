الأسهم السعودية تواصل الصعود منفردة.. "تاسي" يغلق فوق 11400 نقطة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج منخفضة اليوم الاثنين وسط تراجع أسعار النفط، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا، بحسب "رويترز".

وانخفضت بورصة دبي 0.2% بفعل هبوط سهم ارامكس 1.3% وتراجع سهم إعمار مولز 1% بعد نيل موافقة الجهات الرقابية على الاندماج مع إعمار العقارية.

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وفي مارس/ آذار أعلنت إعمار العقارية أنها ستشتري حصص مساهمي أقلية في وحدتها لمراكز التسوق. وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعا 0.2%.

وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.1% متأثرا بهبوط سهم شركة اتصالات 1.3%.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.6%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بقيادة ارتفاع 1.2% لسهم مصرف الراجحي، وزيادة 1% لسهم الاتصالات السعودية.

وحددت وحدة شركة الاتصالات، الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (إس.تي.سي حلول)، النطاق السعري الاسترشادي لطرحها العام الأولي بهدف جمع ما يصل إلى 3.6 مليار ريال (959.90 مليون دولار).

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 0.64% ليكسب 71.99 نقطة، ويقفل عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.3%، ليواصل خسائره من الجلسة السابقة. هوى سهم سبيد ميديكال أكثر من 13% بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة.