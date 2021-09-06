الدولار يحوم قرب أقل مستوى في شهر

حام الدولار قرب أقل مستوى في شهر مقابل نظراء رئيسيين اليوم الاثنين، عقب تقرير وظائف أضعف من المتوقع أثار بعض التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يرجئ بدء تقليص التحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.201.

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وكان قد نزل إلى 91.941 لأول مرة منذ الرابع من أغسطس/آب يوم الجمعة حين أظهر تقرير الوظائف الأميركي، الذي تجري متابعته عن كثب، أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف أقل عدد من الوظائف في 7 أشهر في أغسطس/آب.

وتراجع اليورو 0.08% إلى 1.18685 دولار بعدما لامس أعلى مستوى منذ 29 يونيو/حزيران في نهاية الأسبوع الماضي عند 1.1909 دولار. ولقيت العملة الموحدة دعما من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع يوم الخميس اقترب من تقليص برنامجه التحفيزي.

وارتفع الدولار 0.09% مقابل الين إلى 109.785 ين، وما زال يتأرجح في منتصف نطاق تداوله خلال الشهرين الماضيين.

واعترى الضعف الدولار الأسترالي لينخفض 0.19% إلى0.7434 دولار أميركي ولكنه ظل قريبا من إغلاق يوم الجمعة عند 0.74775 دولار أميركي وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 يوليو/تموز.

ويتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراراته بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء.

ونزل الدولار النيوزيلاندي 0.2 إلى 0.7139 دولار أميركي بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 يونيو/حزيران يوم الجمعة عند 0.7170 دولار أميركي.

واستقرت بتكوين تقريبا عند 51774.43 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق 51988.42 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ 12 مايو/أيار.

وجرى تداول منافستها الأقل حجما إيثر متراجعة قليلا عن 3925.98 دولار بعد أن تجاوزت 4 آلاف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ منتصف مايو/أيار.