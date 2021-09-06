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الفضة تقفز 10%.. والألمنيوم بأعلى سعر منذ أكثر من 10 سنوات

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اقتصاد

الفضة تقفز 10%.. والألمنيوم بأعلى سعر منذ أكثر من 10 سنوات

الاضطرابات السياسية في غينيا تؤجج المخاوف بشأن توريد المواد الخام اللازمة لصنع الألمنيوم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية من مكاسبها إلى أكثر من 10% عند 27.31 دولار للأوقية، التي تسجل قيمتها أعلى مستوى منذ منتصف يونيو.

وارتفع سعر الألمنيوم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، وسط الاضطرابات السياسية في غينيا، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن توريد المواد الخام اللازمة لصنع المعدن.

الاضطرابات السياسية في غينيا تؤجج المخاوف بشأن توريد المواد الخام اللازمة لصنع الألمنيوم

الجدير بالذكر أن أسعار الألمنيوم قفزت بنحو 40% منذ بداية العام في لندن، إثر إجراءات التحفيز الضخمة التي أدت إلى زيادة الطلب، في الوقت الذي تكافح فيه الصين للحفاظ على إنتاجها والحد من انبعاثات الكربون.

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