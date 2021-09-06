رئيس بورصة مصر: محادثات مع "المالية" بشأن الضرائب والطروحات

أعلن رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة مع القائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة والطروحات المرتقبة.

وأشار إلى أن المحادثات ستركز على استعراض تأثير الضريبة وتحديد تكلفتها على أداء السوق مقارنة بالعائد منها على مستوى الاقتصاد الكلي قبل التطرق لطرح بدائل ومقترحات تتعلق بالتنفيذ.

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دعا ماليون ورؤساء شركات إلى أن تكون ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد في البورصة المصرية، قابلة للتفاوض، لأن جلوس الجهات الحكومية وأطراف سوق الأوراق المالية على مائدة مفاوضات سيؤدي إلى حل يحقق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري.

وذكر عدد من هؤلاء أن من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق، هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم، عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.

وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري على أن المستثمر غير مقيم، وكل تلك الأمور يجب أخذها في الحسبان والتفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى صيغة ترضي سوق المال والمفاوض بشكل كبير.