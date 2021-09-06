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شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا قرب مستويات قياسية مرتفعة

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بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا قرب مستويات قياسية مرتفعة

أسهم التكنولوجيا ترتفع 1.1% لتصل لأعلى مستوى منذ عقدين

لندن - رويترز

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اتجهت الأسهم الأوروبية صوب مستويات قياسية، اليوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما تحسنت المعنويات العالمية بفضل الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليتماسك عند مستوى يقل 3 نقاط عن أعلى مستوى له على الإطلاق معوضا خسائر تكبدها يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وكان سهما إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة الاستثمار التكنولوجي الهولندية بروسوس أكبر الرابحين.

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وانخفض سهم مجموعة سبي الهندسية الفرنسية 4.2% بعد أن أكدت أنها قدمت عرضا غير ملزم لشراء إكوانس، وهي وحدة الخدمات المنشأة حديثا لمجموعة الطاقة الفرنسية إنجي.

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