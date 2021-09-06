شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا قرب مستويات قياسية مرتفعة

اتجهت الأسهم الأوروبية صوب مستويات قياسية، اليوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما تحسنت المعنويات العالمية بفضل الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليتماسك عند مستوى يقل 3 نقاط عن أعلى مستوى له على الإطلاق معوضا خسائر تكبدها يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع.

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كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وكان سهما إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة الاستثمار التكنولوجي الهولندية بروسوس أكبر الرابحين.

وانخفض سهم مجموعة سبي الهندسية الفرنسية 4.2% بعد أن أكدت أنها قدمت عرضا غير ملزم لشراء إكوانس، وهي وحدة الخدمات المنشأة حديثا لمجموعة الطاقة الفرنسية إنجي.