ماذا تقول مكررات الربحية بطرحي "solutions" و"أكوا باور" للمستثمرين؟

أكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" أن مكرر ربحية سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" جيد بالمقارنة مع مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية بوجه عام.

وأضاف الرقيب أن الطرح القوي للشركة الواعدة ولها نظرة مستقبلية إيجابية بعد تحقيق نمو في الأرباح بحدود 78% في العام الماضي، والنطاق السعري بين 136 ريالا إلى 151 ريالا، يعد سعرا عادلا، يعكس مكررا للربحية يتراوح بين 23 إلى 25 مرة، وهو معدل جيد مقارنة مع السوق.

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وتوقع نمو أرباح الشركة العام الحالي، بنسبة 30% إلى أكثر من 900 مليون ريال خلال 2021 مع تقديرات بتخفيض مكرر الربحية على السعر الاسترشادي إلى ما بين 18 و20 مرة وهذا يعد استثمارا جيدا.

طرح أكوا باور

وبالنسبة لطرح "أكوا باور" قال الرقيب إن الشركة التي نشأت منذ عام 2004 وكانت معظم مشاريعها خارج المملكة، ومع رؤية 2030 سيكون لها مشاريع داخل السعودية كبيرة جدا ستضيف للشركة أرباحا قوية، بعد نمو 2.5% العام الماضي، مع توقعات بارتفاع نمو الأرباح إلى 10% مقدراً أن يكون السعر الاسترشادي يعكس مكرر ربحية بحوالي 24 مرة، وهو سعر جاذب نظرا للمشاريع الواعدة لشركة "أكوا باور".

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 0.64% ليكسب 71.99 نقطة، ويقفل عند مستوى 11407.91 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

تداولات سوق السعودية

وكانت أسهم شركات صدر، والأهلي ريت 1، والزامل للصناعات، وفيبكو، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأسمنت تبوك، وبحر العرب، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.80%.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وأكسا التعاونية، وبترو رابغ، ودار الأركان، وسيرا الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكسا التعاونية، والشرقية للتنمية، وزجاج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 88.71 نقطة ليقفل عند مستوى 25338.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 2178 صفقة.