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أعلى مستوى لمؤشر سوق السعودية منذ 14 عاماً.. هذا سر حاجز 11500 نقطة

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سوق السعودية

أعلى مستوى لمؤشر سوق السعودية منذ 14 عاماً.. هذا سر حاجز 11500 نقطة

هذا المستوى ينبئ بقرب عودة مستويات السيولة اليومية القوية فوق 10 مليارات ريال

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% ليكسب 6.43 نقطة، ويقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، الذي يعد المستوى الأعلى للمؤشر منذ 17 يناير 2008، وبتداولات يومية بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

وتوقع خبير أسواق مالية، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" أن يكون قرب تخطي المؤشر "تاسي" الرئيسي للسوق المالية السعودية "تدول" مستوى 11500 نقطة، هو موعد العودة القوية للسيولة اليومية، للارتفاع والوصول إلى مستويات 10 مليارات ريال.

وفسر تراجع السيولة في المرحلة الماضية، بعدم قدرة المستثمرين بدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، بالتزامن مع صعود أسعار البترول وانحسار آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي.

وبشأن صفقة أبراج زين، عبر مراحل متدرجة، توقع الزهراني أن يتبقى لشركة زين في نهاية المطاف نسبة 20% من الأبراج في المرحلة المستقبلية، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التفاصيل حول الصفقة.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، وتبوك الزراعية، ومعادن، وأكسا التعاونية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والصقر للتأمين، وزجاج، وتهامة، والأهلي ريت1 فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و 3.48%.

وجاءت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، وتبوك الزراعية، والزامل للصناعة، وباتك، الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، وتبوك الزراعية، والأهلي، ومتطورة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25356.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 ألف سهم تقاسمتها 2553 صفقة.

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