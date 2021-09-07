القابضة ADQ تخطط  لإدراج "موانئ أبوظبي" قبل نهاية العام

تخطط شركة القابضة ADQ لإدراج شركة "موانئ أبوظبي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قبل نهاية العام الحالي.

من المتوقع أن يشمل الإدراج بيع جزء من الأسهم القائمة لمستثمرين في الإمارات، بحسب ما ذكرته الشركة.

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يُذكر أن هذا الطرح يعتبر الأحدث في مجموعة الطروحات العامة الأولية المخطط لها في البورصة، علما أن السوق تقدم المرونة فيما يخص الحد الأدنى لحجم الحصة المطلوبة لمبيعات الأسهم، وتخطط لخفض رسوم الإدراج أو التخلي عنها بهدف إحياء الاكتتابات العامة.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أعلنت أمس الاثنين، عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، الذي من المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر الجاري، فيما من المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2021.

من ناحية أخرى، تستعد شركة مبادلة للاستثمار لاختيار ثلاثة بنوك أميركية في إطار طرح عام أولي محتمل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر على دراية بالموضوع.

طرح الأسهم قد يقيم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، بأكثر من 15 مليار دولار.