أبوظبي تطرح ثاني سندات بالدولار هذا العام وسط انخفاض العوائد

تعود إمارة أبوظبي إلى أسواق الدين الدولية للمرة الثانية هذا العام، بعرض مكون من جزأين مقوم بالدولار، للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.

تبيع الإمارة الديون المستحقة في 10 سنوات، مع حديث عن سعر مبدئي بحوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاق المماثل، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن شخص مطلع على الأمر.

مادة اعلانية

كما أنها تقدم أوراقًا مالية لمدة 30 عامًا بفارق أولي يبلغ 130 نقطة أساس.

قد يتم تسعير السندات اليوم الأربعاء، ويتم تداول العائد على سنداتها المستحقة في عام 2028، والتي باعتها أبوظبي في مايو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.56٪ الذي وصل إليه في نهاية أغسطس.

أبوظبي، أغنى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على تصنيف ديون AA في S&P Global Ratings.

يدير عملية طرح السندات كل من بنك بي إن بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورجان، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد.