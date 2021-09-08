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بدء تداول أسهم "برغرايززر" في سوق "نمو".. اليوم

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برغرايززر
برغرايززر
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "برغرايززر" في سوق "نمو".. اليوم

السهم يدرج برمز تداول 9520

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في نمو – السوق الموازية.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، في بيان على موقعها، أن السهم سيدرج برمز تداول 9520 وبالرمز الدولي SA15C2IKKO13، وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" قد أعلنت عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها أمس الاثنين، إلى حسابات المساهمين المستحقين.

بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 725 ألف سهم من "برغرايززر" شركات سوق السعودية بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 725 ألف سهم من "برغرايززر"

وأعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة "برغرايززر"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 165 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت الإمارات دبي كابيتال في بيان سابق، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 6646% من إجمالي الأسهم المطروحة، موضحة أنه تم الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 725 ألف سهم عادي، تمثل 29% من إجمالي أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن عملية الطرح تمت على بناء سجل الأوامر خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021.

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