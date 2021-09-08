بمستويات مرتفعة.. مؤشر الأسهم السعودية يغلق قرب 11450 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.36% ليكسب 41.31 نقطة ويغلق عند مستوى 11447.62 نقطة، وهي قمة جديدة في المستويات الأعلى للمؤشر منذ 17 يناير 2008. وبلغت قيمة تداولات اليوم 6.7 مليارات ريال.

وصف المدير التنفيذي لكوانسيا كابيتال، ماجد كبارة، في مقابلة مع "العربية" مؤشر "تاسي" بأنه مؤشر للأسعار، وليس للعوائد الكاملة، بينما سوق السعودية، الذي يصل مؤشره لمستويات هي الأعلى منذ عام 2008، فعندما نحسب توزيع الأرباح نجد أرباحاً مجمعة كبيرة.

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وأشار كبارة إلى مخاوف على مستوى الاقتصاد العالمي، بخاصة أحدث أرقام النمو الأميركي، وأرقام التوظيف التي جاءت أقل من التوقعات بجانب تحديات تحورات كورونا، التي تؤدي لمخاوف كبيرة، وكلها أمور تؤثر على أداء الأسواق المالية.

وقال إن المكاسب التي فاقت 30% في سوق الأسهم السعودية، تدعو للحذر من عمليات جني الأرباح.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، ومجموعة فتيحي، والباحة، ومعادن، والتموين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وجدوى ريت السعودية، رعاية، وجبسكو، والدوائية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و2.72 %.

وجاءت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وشمس، ومجموعة فتيحي، والإنماء، ومعادن، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 433.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25790.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1881 صفقة.