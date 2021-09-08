بورصة أبوظبي.. إغلاق قياسي جديد وصفقة بـ 11 مليار درهم على "ألفا ظبي"

ارتفعت الأسهم في أبوظبي إلى قمة غير مسبوقة الأربعاء مع استمرار مكاسب شركة اتصالات العملاقة بعدما أعلنت نيل الموافقات المطلوبة لزيادة حد الملكية الأجنبية إلى 49%.

ففي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.9% بفضل زيادة 2.6% لسهم اتصالات. وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس إن السوق ترتفع بفضل معنويات إيجابية مع توقعات بطروحات أولية جديدة من شركة القابضة ايه.دي.كيو وغيرها.

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قالت أدنوك للحفر يوم الاثنين إنها تخطط لإدراج في بورصة أبوظبي. ومن بين الرابحين الآخرين، تقدم سهم دانة غاز 5.8% بعد اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار من قبل بيرل بتروليوم مع شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة لدعم أعمال توسعة نشاط الغاز في محطة خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق.

وشهد سوق أبوظبي 5 صفقات كبرى على أسهم "ألفا ظبي القابضة" بـ 400 مليون سهم، بقيمة 11.47 مليار درهم، شكلت نحو 4% من رأسمال الشركة، لترتفع سيولة السوق اليومية إلى 12.94 مليار درهم.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.4% للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.1%.

رفعت المملكة الإمارات والأرجنتين وجنوب أفريقيا من قائمة الدول المحظور الدخول منها وسمحت لمواطنيها بالسفر إليها مجددا من الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وصعد سهم شركة المشروعات السياحية 5.1%.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1% متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية للتطوير العقاري 1%، مواصلا الخسارة من الجلسة السابقة.

وحد من خسائر المؤشر صعود سهم بنك المشرق أكثر من 10% بعد الإعلان عن افتتاح مكتب تمثيل في شنغهاي وسط خطة إستراتيجية للتوسع في التواجد بالصين.

قال مكارم إن المستثمرين متفائلين حيال رفع حظر السفر للسعودية مع اقتراب دبي إكسبو الذي سيدعم سوق الأسهم على المدى الطويل.

وصعد المؤشر القطري 0.1%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%، وقاد المكاسب سهم فوري للتكنولوجيا المصرفية. وقال مكارم إن البورصة في مصر تلقت بعض الدعم من إعلان الحكومة عزمها دراسة طروحات أولية لشركات عامة في نهاية العام.